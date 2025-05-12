Antalya'da Tartışma Sonucu 3 Kişi Tutuklandı
Alanya'da çıkan bir tartışma sonucunda Harun Köleoğlu'nun av tüfeğiyle vurulması olayında 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde Harun Köleoğlu'nun çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.A., babası M.A. ve olayla ilgisi olduğu öğrenilen Harun Köleoğlu'nun abisi E.K. tutuklandı, M.T. ve M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel