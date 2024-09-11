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Antalya'da Tarlanın Yanındaki Konteynerde Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

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Antalya'da tarlanın yanındaki konteynerde yalnız yaşayan Mehmet Kılınçarslan'ın ölü bulunduğu belirlendi. Kılınçarslan'ın 2-3 gün önce yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

ANTALYA'da tarlanın yanındaki konteynerde yalnız yaşayan Mehmet Kılınçarslan (64), ölü bulundu. Kılınarslan'ın, 2-3 gün önce yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Kimsesi olmayan ve bölgede yaşayan Mehmet Kılınçarslan, yaklaşık 6 yıl önce tarla yanındaki konteynerde yaşamaya başladı. Çevredekilerin yardımlarıyla ve tarladan topladığı sebzeleri satarak hayatını sürdüren Kılınçarslan'ı bir süredir görmeyen komşuları, kontrol etmek için sabah saatlerinde yaşadığı konteynere geldi. Kılınçarslan'ın hareketsiz yattığı gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılınçarslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekibinin konteynerde ve çevrede yaptığı incelemenin ardından Kılınçarslan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kılınarslan'ın 2-3 gün önce yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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