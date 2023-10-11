Antalya'da Tarım Ürünleri Hırsızlıklarına Karşı Komandolar Görevlendirildi

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde avokado, muz, ejder meyvesi, mango gibi tarım ürünlerini hırsızlara karşı korumak amacıyla jandarma komandoları görevlendirildi.

Antalya'da Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde avokado, muz, ejder meyvesi, mango gibi tarım ürünlerini hırsızlara karşı komandolar tarafından korunuyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde avokado, muz, ejder meyvesi, mango gibi tarım ürünlerine karşı meydana gelebilecek hırsızlıklarına kısa sürede müdahale etmek ve önleyici kolluk hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde jandarma asayiş timleri ve komando timleri ile birlikte devriye faaliyetleri icra edildi. Faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edileceğinin bilgisi verildi. - ANTALYA