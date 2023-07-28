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ANTALYA'DA TARIM FABRİKASINDA YANGIN

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ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir tarım fabrikasında, henüz nedeni bilinmeyen yangın başladı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesindeki bir tarım fabrikasında, henüz nedeni bilinmeyen yangın başladı.

Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi üzerinde bir tarım fabrikasında öğle saatlerinde yangın başladı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın nedeniyle çıkan yoğun duman, gökyüzünü kapladı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kepez Güncel Haberler

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