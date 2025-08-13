Antalya'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde Demirciler Mahallesi'nde çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçramasına rağmen itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Demirciler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı

Komşuda durum vahim! Alevler ülkenin en büyük üçüncü şehrine geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.