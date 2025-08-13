Antalya'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde Demirciler Mahallesi'nde çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçramasına rağmen itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Demirciler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel