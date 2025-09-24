Haberler

Antalya'da Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Gültepe ve Yeniköy mahallelerinin sınırında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan 3 uçak, 2 helikopter ve karadan çok sayıda arozözle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler seralara ve yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar tarım ve ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
