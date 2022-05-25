Antalya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

Antalya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da tarihi eser satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Antalya'da tarihi eser satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bir kişinin, Roma dönemine ait tarihi eserin satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda, bir aracın içinde Roma dönemine ait 99 sikke ve 1 obje ele geçirildi.
Araç sürücüsü şüpheli A.D. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel