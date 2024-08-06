Antalya'da tarihi eser operasyonunda 1840 sikke ve 1 dedektör ele geçirildi
Antalya'nın Demre ve Finike ilçelerinde yapılan tarihi eser operasyonunda 1840 sikke, 1 tarihi madalyon, 7 tarihi obje ve 1 dedektör ele geçirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Demre ve Finike ilçelerinde yapılan tarihi eser operasyonunda 1840 sikke, 1 tarihi madalyon, 7 tarihi obje ve 1 dedektör ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre ve Finike'de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1840 sikke, 1 tarihi madalyon, 7 tarihi obje ve 1 dedektör ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli I.Y. gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında adli soruşturma yapıldı.