ANTALYA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU - Haberler

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 3 lahit taşıyla, bakır eşyalar ele geçirildi.

Aksu'da bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiası üzerine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Araştırma sonrası Çamköy mahallesinde yaşayan E.Ç.'nin evinde tarihi eser bulunduğu tespit edildi.

Eve düzenlenen operasyonda E.Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramada Roma dönemine ait 3 lahit taşı, tarihi eser niteliğindeki bakır terazi, şamdan, tepsiyle kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel