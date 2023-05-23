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Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserlere alıcı bulmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Tespit edilen şüphelilerin aracındaki aramada Roma dönemine ait oldukları değerlendirilen 5 insan kafası figürü ve 1 insan figürü ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Hisarcık Manavgat Antalya Güncel Haberler

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