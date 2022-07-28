Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 613 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 613 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde şüpheliler O.H. ve H.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 613 sikke ele geçirildi. Şüpheliler, O.H. ve H.K. gözaltına alındı. Güncel AA / Orhan Çiçek Hisarcık Antalya Kepez Roma Güncel Haberler

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