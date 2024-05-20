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Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik çalışmalar yaptı. Denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramada 99 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik çalışmalar yaptı.

Denetimlerde durdurulan bir araçta yapılan aramada 99 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Antalya Suç Hukuk Dünya Güncel Haberler

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