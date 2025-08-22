Antalya'da Tarihi Eser Dolandırıcılığı Operasyonu

Antalya'da tarihi eser bulduklarını söyleyerek bir alıcıyı 50 bin dolar dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satın alan bir kişinin bazı kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, N.A.Ö'nün, tarihi eser bulduklarını ve yaklaşık değerinin 50 milyon dolar olduğunu iddia eden şüphelilere ve bu kişilerin ortak çalıştıklarını öne sürdükleri kamu görevlilerine ön ödeme adı altında 50 bin dolar vererek dolandırıldığı tespit edildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bulunan 2 heykel, 108 sikke, cep telefonu, sim kartlar ve bir araca el konulurken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler üzerinde yapılan incelemelerde, 7 sikkenin tarihi eser niteliğinde, diğerlerinin ise imitasyon olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.