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Antalya'da Taksi ve Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'da Taksi ve Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, bir taksi ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da aynı güzergahta seyir halinde olan taksi ile minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki ana yolda meydana geldi. Ali Yalçın yönetimindeki 07 T 1932 plakalı taksi ile yine aynı güzergahta seyir halinde olan Ercan Özhan kontrolündeki 07 AYZ 213 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, Ali Yalçın ise aracında sıkıştı. Kazayı görenler, minibüsteki Ercan Özhan (49) ve oğlu Çınar Özhan'ı (8) minibüsten çıkardı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, aracında sıkışan Ali Yalçın'ı çıkartıp, sağlık ekibine teslim etti. Ağır yaralı Ali Yalçın, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilinçleri açık haldeki Ercan Özhan ve oğlu Çınar Özhan, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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