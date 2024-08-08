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Antalya'da Taksi Tartışması Sonucu Öldürülen Mert Engin'in Cenazesi Alındı

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Antalya'da taksi tartışması sonucu öldürülen Mert Engin'in cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı. Anne Aysel Engin'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenaze Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.

CENAZE ALINDI

Antalya'da taksiyi çekiciye almaya çalışırken tartıştığı B.D. tarafından öldürülen Mert Engin'in cansız bedeni, otopsinin ardından anne Aysel Engin, baba Erhan Engin ve yakınları tarafından morgdan alındı. Adli tıp kurumu morgunun dış demir parmaklıklarına tutunan anne Aysel Engin'in, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Gözyaşı döken Aysel Engin, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Mert Engin'in cansız bedeni, Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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