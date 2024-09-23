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Antalya'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Antalya'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, sıkıştığı araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Antalya-Alanya D-400 kara yolunda Abdulbaki Bayındır idaresindeki 06 CSH 73 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı.

Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, sürücünün otomobildeyken ve çıkartılıp sedyeye konulduğu sırada elinde bulunan 3 cep telefonunu sıkı sıkı tuttuğu ve bırakmadığı dikkati çekti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

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