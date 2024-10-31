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Antalya'da Tadilat Halindeki Dairede Yangın Çıktı

Antalya'da Tadilat Halindeki Dairede Yangın Çıktı
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Antalya'da tadilat halindeki bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, ikamette maddi hasar meydana geldi. Yangının tadilat malzemelerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

ANTALYA'da tadilat halindeki dairede sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Boş dairede başlayan yangın, kısa sürede söndürülürken ikamette maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Meydankavağı Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Tadilat halinde olan 3'üncü kattaki daireden duman çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangında ikamette maddi hasar meydana geldi. Tadilat halideki daireye ev sahiplerinin taşınacağı öğrenildi. Yangının tadilat malzemelerinden kaynaklı çıktığı üzerinde duruluyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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