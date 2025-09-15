Antalya'da Tabancayla Vurulan Haluk Altın'ın Cenazesi Defnedildi

DEFNEDİLDİ

Antalya'da saatin geç olmasından dolayı restorana almadığı arkadaşı Ceyhun Bulut tarafından tabancayla vurularak öldürülen Haluk Altın'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından morgdan alındı. Altın için Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki Güzeloba Nene Hatun Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye; 1969-1977 yılları arasına Trabzonspor'da forma giyen babası Mehmet Selim Altın, eşi Nebahat Altın, Haluk Altın'ın eşi Çağla Altın, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazeye Trabzonspor Kulübü ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da çelenk gönderdi. Baba Mehmet Selim Altın ve Çağla Altın'ın, büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Gözyaşlarını tutamayan Mehmet Selim Altın, "Oğlum buna can dayanır mı" diyerek feryat etti. Tabutunun üzerinde Trabzonspor forması olan Altın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Güzeloba Mezarlığı'na defnedildi.