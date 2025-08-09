Antalya'da Tabancayla Karanlık Bir Olay: 50 Bin TL İsteme Tartışması Cinayete Dönüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 50 bin TL istemesi üzerine çıkan tartışmada H.T., Emir Batuhan Çelik'i öldürdü ve Halil İ.A.'yı yaraladı. H.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

'50 BİN TL İSTEDİLER'

Antalya'da, tabancayla ateş açarak Emir Batuhan Çelik'i öldürüp, Halil İ.A.'yı da yaralayan H.T., polis merkezindeki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da adliyeye sevk edildi. Pilav dükkanı işlettiğini, zaman zaman da ek gelir amacıyla kuryelik yaptığını anlatan H.T.'nin, ifadesinde, "Şahıslar dükkanıma çökmeye çalışıyordu ve sürekli benden para istiyordu. Olay günü de 50 bin TL istediler. Ben de buluşma yerine gittim. Aramızdaki tartışma kavgaya dönüştü. Tabancayla ateş edip kaçtım. Ekipler Muğla'da gelip beni yakaladı" dediği öğrenildi.

Şüpheli H.T.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı

Transfer tahtaları açıldı, 1 saatte tam 8 transfer açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.