Antalya'da Sürücünün Yolda Çıkardığı Skandal: Ev Hapsi ve Sürücü Belgesine El Konuldu

ANTALYA'da otomobiliyle, seyir halindeki otomobilin önünü kesip, camını yumruklayan sürücü S.G., gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan şüpheliye ev hapsi verilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Olay 8 Kasım günü, Serik ilçesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. G.K.B. ve A.B. otomobille seyir halindeyken içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil tarafından önleri kesilip, küfür ve hakaret edilip, araçlarının camı yumruklandı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları tespit edilen sürücü S.G. ve yanındaki Z.D. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden araç sürücüsü S.G. hakkında konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulanmasına karar verilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. Z.D. ise serbest bırakıldı.

