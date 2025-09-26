Antalya'da Sürücü İnternet Dağıtım Panosuna Çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil sürücüsünün internet dağıtım panosuna çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Orta Mahalle'de yoldan çıkarak iş yeri önünde bulunan masa ve sandalyeler ile internet dağıtım panosuna çarptı.

Sürücü, ardından kaza yerinden ayrıldı.

Kaza anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.