Antalya'da Sürücü İnternet Dağıtım Panosuna Çarptı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil sürücüsünün yoldan çıkarak internet dağıtım panosuna ve iş yeri önündeki masa ve sandalyelere çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Orta Mahalle'de yoldan çıkarak iş yeri önünde bulunan masa ve sandalyeler ile internet dağıtım panosuna çarptı.

Sürücü, ardından kaza yerinden ayrıldı.

Kaza anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
