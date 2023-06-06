Antalya'da Sultan Papağanı İçin Elektrik Teline Çıkan Genç Akıma Kapıldı ve Hayatını Kaybetti

Antalya'da elektrik teline konan sultan papağanını file bağlı alüminyum çubukla almaya çalışırken akıma kapılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, 55 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 13 Nisan Pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde kaldırımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki arkadaş elektrik direğinin teline konan sultan papağanlarını almak için bölgeye geldi. Bir süre dişi kuşla, teldeki kuşu indirmeye çalışan gençler başarılı olamayınca file ile almaya karar verdi. Ucunda file bulunan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki alüminyum çubuğu kuşa doğru uzattı. File daha tele yaklaşmadan çubuğa elektrik yüklendi. Direkte oluşan alev topu gençlerin elindeki çubuktan kaldırıma indi. Ayaklarının altından alev çıkan gençler oldukları yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri iki genci hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Koç taburcu edilirken, Halit Cankurt yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Hastanede tedavisi devam eden genç, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenaze ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları ve sevenleri tarafından alındı. Gencin cenazesinin Kepez ilçesi Habibler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olay kamerada

Öte yandan, olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü. - ANTALYA