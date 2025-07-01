Antalya'da Sulama Pompaj İstasyonunda Yangın

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Antalya'nın Serik ilçesindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait sulama pompaj istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve DSİ personelinin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) ait sulama pompaj istasyonundaki yangın, yakınındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yeşilyurt mahallesinde saat 15.00 sıralarında Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne ait sulama pompaj istasyonu merkezindeki enerji nakil hattından kıvılcım sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana sıçrayan alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. DSİ personeli hortum ve kovaya su doldurup alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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