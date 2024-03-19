Üye Girişi
Haberler

Antalya'da sulama kanalında yaşlı kadın cesedi bulundu

Güncelleme:

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalında hareketsiz bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin kimliği ise tespit edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalında yaşlı kadın cesedi bulundu.

Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki DSİ sulama kanalında dün bir kadının hareketsiz olarak bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze otopsi işlemleri için Serik Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma neticesinde, cesedin Abdurrahmanlar Mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Seyide Cirit'e ait olduğu tespit edildi.

Cirit, cesedinin bulunduğu yerden 3 kilometre ileride kanal kenarında evinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title