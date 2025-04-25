Antalya'da Sulama Kanalında Hayatını Kaybeden Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü sulama kanalında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalından cesedi çıkarılan Sefa Çağlar Glavuz'un (13) cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından alındı.

Merkez Mahallesi Yazır Mezarlığı'na getirilen çocuğun naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Anne cenaze sırasında, "Oğlum ora senin yerin değil, benim yerim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Abla Mevlide Glavuz, kardeşinin hakkını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.

Kardeşinin ölümüne sebep olanlardan adalet önünde hesap soracaklarını belirten Glavuz, "Bunu yapanların annesi, babası ve kardeşleri hepsi biliyordu ama bizimle beraber sanki kayıpmış gibi Sefa'yı kaçırıldı deyip aradılar. Aslında öldüğünü biliyorlarmış. Kardeşimin suçu ve günahı yoktu. Bilerek suya itmişler. Önce onu suya itmişler, ortaya çıkmasın diye de bisikletini itmişler. Biz sonuna kadar hakkımızı arayacağız. En ağır cezayı çekmelerini istiyoruz." dedi.

Olay

Okuldan çıktıktan sonra Kökez Mahallesi'ndeki evine gelmeyen Sefa Çağlar Glavuz'un ailesi, 2 gündür haber alamadıkları çocuklarının bulunması için emniyete başvurmuş, Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ile İHH ekipleri 2 çocuğun ifadelerinin üzerine Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalında yaptığı arama çalışmalarında Glavuz'un cesedine ulaşmıştı.