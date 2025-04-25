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Antalya'da Sulama Kanalında Hayatını Kaybeden Çocuğun Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Antalya'da Sulama Kanalında Hayatını Kaybeden Çocuğun Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
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Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü sulama kanalında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalından cesedi çıkarılan Sefa Çağlar Glavuz'un (13) Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlandı.

Çocuğun cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin, Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Okuldan çıktıktan sonra Kökez Mahallesi'ndeki evine gelmeyen Sefa Çağlar Glavuz'un ailesi, 2 gündür haber alamadıkları çocuklarının bulunması için emniyete başvurmuş, Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ile İHH ekipleri 2 çocuğun ifadelerinin üzerine Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalında yaptığı arama çalışmalarında Glavuz'un cesedine ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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