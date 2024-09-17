Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan sulama kanalında, kimliği henüz belirlenemeyen 45 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, cesedin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

ANTALYA'da sulama kanalında 45 yaşlarında olduğu düşünülen, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Kanal Sokak üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Kanaldaki sazlık alanda hareketsiz yatan bir erkek bedeni görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi, ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından cansız beden, kimlik tespiti ve otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli ölümle ilgili araştırmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Olaylar 3-sayfa Güncel Yaşam Polis Kepez

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı, 2800 kişi yaralandı

İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 2800 yaralı

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef iç pilavı tarifi! En güzel iç pilavı tarifi! İç pilavı tarifi nasıl yapılır? İç pilavı için malzemeler! Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Galatasaray Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Gaziantep geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı? Real Madrid Stuttgart maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi gol izle! Juventus PSV Kenan Yıldız golü izleme linki! Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Stuttgart maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Barış Alper Yılmaz kaç gol attı? 2024-25 Barış Alper Yılmaz gol ayısı kaç? Galatasaray Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Gaziantep FK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ay küresel midir daire midir? Siper saldırı nedir? Siper saldırı nasıl yapılır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });