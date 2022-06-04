Antalya'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Haberler

Antalya'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Antalya'nın Serik ilçesinde misafirliğe gittiği evin önündeki sulama kanalına düşen 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Antalya'nın Serik ilçesinde misafirliğe gittiği evin önündeki sulama kanalına düşen 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Karıncalı Mahallesi Denizdere mevkisindeki serada çalışan akrabalarını ailesiyle ziyarete giden Suriyeli Yakın Habip, oynarken yakından geçen sulama kanalına düştü. İlk anda kızını göremeyen Halit Habip (40), çevreye baktığı sırada su kanalında kızının terliğini fark etti. Kızını bulamayan baba, yetkililerden yardım istedi. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilk incelemesinde kız çocuğunun kanala düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren su altı arama çalışmasıyla kaybolduğu noktadan bir kilometre uzaklıkta bulunan kız çocuğunun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma ekibi, kızlarının öldüğünü görünce fenalaşan aileyi teselli etmeye çalıştı. AA / Servet Tümer - Güncel Jandarma Hisarcık Antalya su Güncel Haberler

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