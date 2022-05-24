Antalya'da sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı - Haberler

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Antalya'da sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Süleymaniye Mahallesi'nde hayvancılık yapan Yaşar Şener'e ait inek, bahçe sulamada kullanılan 3 metre derinliğindeki havuza düştü.

Hayvanını havuzdan çıkaramayan Şener, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Biriminden yardım istedi.

Bölgeye giden ekibin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarılan ineğin, durumunun iyi olduğu gözlendi.

Şener, ineğini kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

İtfaiye, Antalya, İnek, Güncel, Haberler

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