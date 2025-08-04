Antalya'da Suçlu Avı: 80 Kişi Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda, 25'i firari hükümlü olmak üzere toplamda 80 kişi yakalandı.

Yakalananlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.