Antalya'da Suçlu Avı: 80 Kişi Yakalandı

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Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 80 kişi, 25'i firari hükümlü olmak üzere yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda, 25'i firari hükümlü olmak üzere toplamda 80 kişi yakalandı.

Yakalananlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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