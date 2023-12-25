Antalya'da Suç Örgütüne Operasyon: Gözaltına Alınanlar Var

Antalya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde suç örgütü kurarak "tefecilik", "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Halk arasında "çukur çetesi" olarak adlandırılan örgüte üye 48 kişi hakkında 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere 404 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

25 kişiyi mağdur ettikleri ve yaklaşık 11 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen şüphelilere ait alişveriş merkezi arazisi, kiralık kasalar, tatil sitesi, 185 taşınmaz, 208 araç, 2449 banka hesabı ve 81 şirkete Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda el konulduğu öğrenildi.

Ekipler, gözaltı kararı verilen tüm şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.