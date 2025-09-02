Antalya'da Suç Örgütlerine Operasyon: 5 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da suç örgütlerinin adını kullanarak esnaftan haraç talep ettikleri ve vermeyenlerin iş yerlerini kurşunlattıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda bir ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Antalya'da suç örgütlerinin adını kullanarak esnaftan haraç istedikleri, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunlattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmada, bazı silahlı suç örgütlerinin adı kullanılarak, yabancı menşeli telefon hatları üzerinden esnaflık yapan kişilerin aranarak haraç istenildiği, istenilen para ödenmediğinde gönderilen tetikçilerin esnafa ait iş yerini kurşunladığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ile 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder

Bu sözler Netanyahu'ya: Bunu yaparsan faturasını ağır ödersin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ailesi bir gecede 6 milyar dolarlık servet kazandı

Yeni yatırımları şaşırttı! Trump ailesi bir gecede servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.