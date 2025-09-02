Antalya'da Suç Örgütlerine Operasyon: 5 Tutuklama

Antalya'da suç örgütlerinin adını kullanarak esnaftan haraç istedikleri, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunlattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışmada, bazı silahlı suç örgütlerinin adı kullanılarak, yabancı menşeli telefon hatları üzerinden esnaflık yapan kişilerin aranarak haraç istenildiği, istenilen para ödenmediğinde gönderilen tetikçilerin esnafa ait iş yerini kurşunladığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ile 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.