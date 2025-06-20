Antalya'da Suç Operasyonları: 1.825 Gözaltı, 205 Tutuklama

Antalya'da yürütülen asayiş çalışmaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan bin 825 kişi yakalanırken, 205 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, "kasten öldürme, yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" gibi olaylara karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda 266 bin 353 kişi sorgulandı, aralarında 516 aranan şahsın da bulunduğu bin 825 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 205'i tutuklandı.

Ekiplerce gerçekleştirilen kontrollerde 50 bin 831 araç incelenirken, çalıntı, hacizli ya da yakalama kaydı bulunan 24 otomobil ve motosiklet ele geçirildi.

179 geçici konaklama yeri ve 87 kiralık araç firmasında yapılan denetimlerde ise 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuna yönelik 6 ayrı olayda 24 kişiye işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında 194 kişiye idari para cezası verildi.

Denetimlerde ayrıca 36 ateşli silah, 201 fişek ve tüfek kartuşu ile 5 kesici alet ele geçirildi.