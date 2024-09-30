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Antalya'da Su Seviyesi Yükselen Irmakta Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Antalya'da Su Seviyesi Yükselen Irmakta Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi, kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde baraj kapakları açıldığı için su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi kurtarıldı.

Manavgat Şelalesi'nin olduğu bölgede 3 yaşındaki çocuklarını da yanlarına alarak ATV ile safari turuna çıkan aile, baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen Manavgat Irmağı'ndaki adacıkta mahsur kaldı.

İhbar üzerine DSİ ekipleri, baraj kapaklarını kapatarak, ırmağın su seviyesinin bir miktar düşmesini sağladı.

Jandarma, AFAD, itfaiye ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekipleri, ırmakta akıntı fazla olduğu için halatlar yardımıyla adacıktaki aileye ulaştı.

Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel

Manavgat antalya Çocuk

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