Antalya'da Su Kuyusundaki İşçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde su kuyusundaki merdivenden düşerek yaralanan işçi itfaiye ekibince kurtarıldı.

Akdeniz Üniversitesi'ndeki Teknokent inşaat alanında çalışan M.T. (37), su kuyusunda izolasyon ve perdeleme çalışması yaptığı sırada yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki merdivenden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince, ipli düzenek yardımıyla sedyeye alınan M.T, kuyudan çıkartılarak ambulansa konuldu.

Sağlık ekibince, ilk müdahalesi yapılan ve ayağında kırıkların olduğu belirlenen M.T, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.