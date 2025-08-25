Antalya'da Su Kuyusundaki İşçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da Su Kuyusundaki İşçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde inşaatta çalışan 37 yaşındaki işçi, su kuyusundaki merdivenden düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri, ipli düzenekle işçiyi kurtarıp ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi yapılan işçinin ayağında kırıklar tespit edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde su kuyusundaki merdivenden düşerek yaralanan işçi itfaiye ekibince kurtarıldı.

Akdeniz Üniversitesi'ndeki Teknokent inşaat alanında çalışan M.T. (37), su kuyusunda izolasyon ve perdeleme çalışması yaptığı sırada yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki merdivenden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince, ipli düzenek yardımıyla sedyeye alınan M.T, kuyudan çıkartılarak ambulansa konuldu.

Sağlık ekibince, ilk müdahalesi yapılan ve ayağında kırıkların olduğu belirlenen M.T, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi

Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu jandarmadan ceza yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.