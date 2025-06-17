Antalya'da 'Su Hayattır' Projesi ile Su Tasarrufu Eğitimi Verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), su kaynaklarının korunması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla eğitim projesi başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iklim krizinin etkileri artarken su tasarrufunun önemine dikkati çeken "Su Hayattır" Projesi kapsamında, üç ayda öğrencilere ulaşıldı.

ASAT Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kumluca, Elmalı, Kemer, Serik, Döşemealtı, Aksu ve İbradı ilçeleri ile Duraliler Mahallesi'nde 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlendi.

ASAT'a ait mobil eğitim tırı ile ilçeleri ziyaret eden ekip, üç ayda yaklaşık 1200 öğrenciye ulaştı. Eğitimlerde suyun musluklara ulaşma süreciyle sifona basıldıktan sonra atığın arıtılması ve yok edilme süreci gibi konular detaylı şekilde anlatıldı.

Proje kapsamında Kemer Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini ziyaret eden ASAT ekipleri, suyun bilinçli kullanımı konusunda eğitim verdi. Bu etkinlikle bilinçsiz su kullanımının gelecekte yaratabileceği olumsuz sonuçlara dikkati çekildi.

Projenin ikinci ayağında, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencileri projeye dahil oldu. "Toplum Destekli Proje" dersi kapsamında 14 hafta süren eğitimlerle öğretmen adayları su tasarrufu, çevre bilinci ve iklim krizi gibi konularda bilgilendirildi.

ASAT ve Antalya Büyükşehir Belediyesi uzmanları tarafından verilen eğitimlerin ardından, öğretmen adayları da saha çalışmalarına katılarak öğrencilere eğitim verdi.