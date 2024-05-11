Antalya'da Su Dinamosu Hırsızlığı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, tarla sulama kanalı üzerinde bulunan 6 su dinamosunun çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada, şüphelilerin dinamoları hurdacıya sattığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.Ç. ve M.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, su dinamosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çığlık Mahallesi'nde tarla sulama kanalı üzerindeki 6 su dinamosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler İ.Ç. ve M.D'nin su dinamolarını çalarak Muratpaşa ilçesinde hurdacılık yapan E.Ö'ye sattıklarını tespit etti.
Yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Öte yandan E.Ö'ye de "suç eşyasını satın alma" suçundan adli işlem yapıldı.