Antalya'da Su Dinamosu Hırsızlığı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, su dinamosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çığlık Mahallesi'nde tarla sulama kanalı üzerindeki 6 su dinamosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheliler İ.Ç. ve M.D'nin su dinamolarını çalarak Muratpaşa ilçesinde hurdacılık yapan E.Ö'ye sattıklarını tespit etti.

Yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan E.Ö'ye de "suç eşyasını satın alma" suçundan adli işlem yapıldı.