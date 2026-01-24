Haberler

Antalya'da su baskını yaşanan evde mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan su baskınında bir evde mahsur kalan köpekler, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kayaburnu Mahallesi'ndeki olayda, köpeklerin güvenli alana taşınması için iş makinası kullanıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde su baskını yaşanan evde mahsur kalan köpekler ekipler tarafından kurtarıldı.

Kayaburnu Mahallesi'nde portakal bahçesinin ortasında bulunan bir evde su baskını yaşandı.

Bu sırada evde köpeklerin bulunduğunu gören vatandaşlar, çevredeki bir iş makinası sahibinden yardım istedi.

İş makinası ile yaklaşılan evden alınan köpekler güvenli alana taşındı.

Köpeklere yiyecek veren Selman Sarı, kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
