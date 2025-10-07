Haberler

Antalya'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sosyal medyada dolandırıcılık iddialarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişi tutuklanırken, 18 kişi için ev hapsi kararı verildi.

Antalya'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 5'i tutuklandı, 18'i hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yatırım amaçlı reklamlar aracılığıyla bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 5'i tutuklandı, 18'i hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla salıverilirken, 10'u adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Görüntü Diyarbakır'dan! Duruşma salonunda ortalık karıştı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.