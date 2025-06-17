Antalya'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Kara Kalem Portre Çizen Şüpheli Tutuklandı
Antalya'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen S.D., 'kara kalem portre çizimi' vaadiyle vatandaşları kandırarak para talep etti. Uzman ekipler tarafından yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
Antalya'da, sosyal medya üzerinden "kara kalem portre çizimi" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, internet ortamında kara kalem portre çizimi yaptırmak isteyen vatandaşların sosyal medya platformlarında gördükleri paylaşımlar üzerinden dolandırıldığı tespit edildi.
Paylaşılan bağlantılar üzerinden iletişime geçen, her çalışma için ücret talep eden ve hesaplara para yatırılmasını isteyen S.D. isimli şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.