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Antalya'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıda Ürünlerine El Konuldu

Antalya'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıda Ürünlerine El Konuldu
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Antalya'da yapılan denetimlerde, son kullanma tarihleri değiştirilmiş 65 bin 662 çikolata, bisküvi ve enerji içeceğine el konuldu. Ayrıca, onaysız tavuk parçalama faaliyeti yapıldığı tespit edilen bir depoda 17 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk ürünleri ele geçirildi.

ANTALYA'da, son kullanma tarihleri asetonla silinip üzerine yeni tarih ve Rusça etiket basılarak, Rusya'ya ihraç edilmeye hazırlanan 65 bin 662 çikolata, bisküvi ve enerji içeceğine el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli denetimler yaptı. Gıda ürünleri satanlara yönelik denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden ürün satılan işletmelere ceza yazıldı. Ekiplerin Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde A.S. ve B.D.'ye ait bir depoda gerçekleştirdiği denetimde, son tüketim tarihi geçmiş, geneli ithal 65 bin 662 adet çikolata, bisküvi, enerji içeceği ve meyve konservesi gibi ürünler tespit edildi. Detaylı kontrolde, son kullanma ve tavsiye edilen tüketim tarihleri 2023 olan ürünlerin son kullanma tarihlerinin asetonla silinip, üzerine 2025 yazıldığı görüldü. Son kullanma tarihleri değiştirilip satışa hazır hale getirilen ürünlerin, üzerlerine de Rusça etiketler yapıştırılıp ihraç edilmeye hazırlandığı ortaya çıktı. İşletmede aynı zamanda birçok ürüne de kemirgenler tarafından zarar verildiği görüldü. Aynı işletmede yakalanan ürünlere el konulup 58 bin lira ceza kesilirken, işletme sahibi ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

TARİHİ GEÇMİŞ TAVUKLAR

Ekiplerin Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bir depoya yaptıkları denetimde ise onaysız tavuk parçalama faaliyeti yapıldığı tespit edildi. İncelemede, hijyen şartlarını sağlamayan depoda 17 ton son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş, marka ve parti numarası olmayan tavuk, tavuk kıyması ve kemik parçaları tespit edildi. Mekanik kıyma makinesi, parçalama tezgahları ve kıyma tambur makinesi bulunan işletmede, depolanmış halde çok fazla miktarda tavuk kıyması da ele geçirildi. Son tüketim tarihi geçmiş tavukların kıyma haline getirilip tekrar piyasaya sürüldüğü işletmedeki tüm ürünler imha edildi. İşletmeye idari yaptırımlar uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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