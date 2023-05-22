Antalya'da sokak ortasındaki cesedin üzerine yorgan, çevresine dubalar konuldu

ANTALYA'da üzerinde kimlik bulunmayan ve 50-55 yaşlarında olduğu düşünülen bir erkek sokakta ölü bulundu.

ANTALYA'da üzerinde kimlik bulunmayan ve 50-55 yaşlarında olduğu düşünülen bir erkek sokakta ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar üzeri yorganla örtülen cesedin etrafı da iş yerlerine ait dubalarla çevrildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 Sokak üzerinde meydana geldi. Belediye temizlik görevlisi, yarı çıplak halde, yerde hareketsiz yatan bir erkeği görünce durumu, 112 Acil Durum Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, üzerinde kimlik çıkmayan ve 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar üzeri yorganla örtülen cesedin etrafı iş yerlerine ait dubalarla çevrildi. Cenaze, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sokakta yaşadığı düşünülen kişinin eşyaları, bir polis memuru tarafından poşete koyularak polis merkezine götürüldü.