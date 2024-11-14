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Antalya'da Sokak Ortasında Bıçaklama Olayı

Antalya'da Sokak Ortasında Bıçaklama Olayı
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Antalya'da A.K. isimli kişi, tartıştığı M.K.O.'yu sokak ortasında bıçakladı. M.K.O. hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.K. yakalandı.

ANTALYA'da A.K. isimli kişi, sokak ortasında tartıştığı M.K.O.'yu boynundan bıçakladı. M.K.O. hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.K. yakalandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan taksi durağı önünde meydana geldi. A.K. isimli kişi, o sırada yolda gördüğü M.K.O. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İkilinin tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. A.K., elindeki kesici aletle M.K.O.'nun boynuna vurmaya başladı. Yaralanan M.K.O.'yu gören taksiciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekibi, şüpheli A.K.'yi olay yeri yakınlarında yakaladı. Boynunda kesik oluşan M.K.O. ise sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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