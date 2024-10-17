Antalya'da Sokak Lambası Alev Alarak Otomobilin Üzerine Düştü

ANTALYA'da alev alan sokak lambası eriyip, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken, o anla ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Konyaaltı Liman Mahallesi, Boğaçay Caddesinde kaldırımda bulunan sokak lambası saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yanan sokak lambası bir süre sonra eriyerek park halinde bulunan 10 KY 226 plakalı otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri ile elektrik şirketi yetkilileri sevk edildi. Otomobil sürücüsü aracını sokak lambasının altından kaldırırken, araçta hasar oluştu. O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.