Antalya'da Sokak Kedisine Çirkin Saldırı

Antalya'da Sokak Kedisine Çirkin Saldırı
Güncelleme:
Muratpaşa'daki bir parkta kimliği belirsiz kişiler, bir sokak kedisini defalarca süs havuzuna fırlatarak şiddet uyguladı. Olayla ilgili polisin incelemesi devam ediyor.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki bir parkta kimliği belirsiz kişiler, sokak kedisini defalarca süs havuzuna attı.

Olay, akşam saatlerinde Meydankavağı Mahallesi 1561 Sokak'taki bir parkta meydana geldi. Parka gelen kimliği belirsiz kişiler bir sokak kedisini defalarca süs havuzuna fırlatıp, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, havuza atılıp dışarı çıkan kedinin aynı kişi tarafından defalarca havuza fırlatıldığı anlar yer aldı. Görüntüler üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
