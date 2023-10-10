Antalya'da 'şok' uygulamada 1 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen 'şok' uygulamada bin 350 şahsın sorgulaması yapılarak, 1 aranan şahıs yakalandı. 79 ekip ve 204 personelin katıldığı uygulamada bin 350 şahıs sorgulaması yapıldı ve 700 araç kontrol edildi.

Antalya'da 79 ekip ve 204 personelle eş zamanlı olarak 19 farklı noktada gerçekleştirilen 'şok' uygulamada bin 350 şahsın sorgulaması yapılarak, 1 aranan şahıs yakalandı.

Antalya'da genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 19 farklı noktada 'şok' uygulama gerçekleştirildi.

79 ekip ve 204 personelin katıldığı uygulamada bin 350 şahıs sorgulaması yapılarak, 700 araç kontrol edildi. 65 araç sürücüsüne idari yaptırım cezası uygulandı. 5 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebliğ yapılarak, 1 araç trafikten men edildi. 1 adet şase ve motor nosu kazınmış motosiklete işlem yapılarak, 1 aranan şahıs yakalandı. - ANTALYA