Soğuk günlerde sıcak önlemler

ANTALYA'da son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için kapsamlı önlemler aldı. Soğuğa karşı hassas olan birçok hayvan kışlık barınaklarına alınırken, yaşam alanları fizyolojik özelliklerine göre farklı ısıtma ve iklimlendirme sistemleriyle donatıldı.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava Antalya'da da etkisini sürdürüyor. Geceleri eksi derecelerin görüldüğü Antalya'da, hayvanların sağlığını korumaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Parkı'nda soğuk havaya duyarlı hayvanların yaşam alanları, fizyolojik yapıları ve doğal yaşam koşulları dikkate alınarak özel olarak iklimlendirildi.

YAŞAM ALANLARININ ISILARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Doğal Yaşam Parkı'nda, kış aylarına uygun beslenme programlarıyla da desteklenen hayvanların tüm ihtiyaçları düşünülüyor. Hava sıcaklığı 7 gün 24 saat takip edilerek, hayvanların yaşam alanları nem ve ısılarına göre ayarlanıyor. Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden lemurlar için kalorifer, sürüngenler ve bukalemunlar için yerden ısıtma sistemleri, ultraviyole ışıklandırmalar kullanılıyor. Yazlık, kışlık bölmesi bulunan hayvanların kışlık alanları da titizlikle takip ediliyor.

'EN UYGUN İKLİM ŞARTLARINI TİTİZLİKLE SAĞLIYORUZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın kış dönemi için yeniden düzenlendiğini belirten Büyükşehir Belediyesi'nde görevli veteriner Oğulcan Demir, "Hayvanlarımızın fizyolojik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yaşam alanları yeniden düzenlendi. Kış şartlarında hayvanların bağışıklık sistemleri ve enerji ihtiyaçlarından dolayı beslenme programlarında revizyon edildi. Birçok hayvanımızın yazlık ve kışlık alanları mevcut kışlık alanlarında iyileştirmeler yaptık. Soğuğa duyarlı tüm hayvanlarımızın ihtiyaçları gözetilerek en uygun iklim şartlarını titizlikle sağlıyoruz" dedi.