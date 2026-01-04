Haberler

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın / Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, depoda hasar oluştu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir firmaya ait soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'ndeki bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında depodan alevler yükselirken, oluşan yoğun duman çevreyi kapladı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için güvenlik önlemi alarak, müdahalede bulundu. Ekipler yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, yangında depoda bulunan soğutma sistemleri ve ürünlerin bulunduğu alanlarda hasar oluştuğu öğrenildi.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Burası Antarktika değil Türkiye
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

Özür dilemek de kar etmedi! Savcılık, Bedri Usta için harekete geçti
Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe taraftarını uyutmayacak açıklama
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var

Eski İçişleri Bakanı hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Burası Antarktika değil Türkiye
Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
Korkunç kazada kafasına demir saplanan adam 3.5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Kafasına demir saplanmıştı! 3.5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti