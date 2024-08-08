Antalya'da Şoför Cinayeti: Çekici Şoförü Başına Çekiçle Vurulup Öldürüldü

Olay, saat 04.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait 07 ASC 757 plakalı çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin, aküsü biten taksinin adı açıklanmayan şoförünün odayı arayıp, çekici istemesi üzerine adrese gitti. Engin, aracı çekeceği sırada olay yerine kiraladıkları 06 EHF 135 plakalı otomobilde bulunan D.D. ve B.D. adlı kardeşler geldi. Ses ve gürültü çıkardığı iddiasıyla Engin ve kardeşler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın yatışmasının ardından Mert Engin, taksiyi çekiciye yüklemeye başladı. Bu sırada çekicinin lastiğinin patinaj yapması üzerine Engin ile kardeşler arasında yeniden tartışma çıktı. Taksisi çekilen şoför tarafları ayırmaya çalışırken, kardeşlerden B.D., eline geçirdiği çekiçle Engin'in başına vurmaya başladı. Hızını alamayan B.D., yanında taşıdığı tabancayla 2 el havaya, 1 el de Engin'in başına ateş etti. B.D. kiralık otomobille kaçarken, olay yerindeki D.D. gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Mert Engin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

2 AY SONRA EVLENECEKMİŞ

Mert Engin'in cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri D.D.'yi emniyete götürürken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen B.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.D.'nin kiralık otomobili babasının Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde bulunan evinin önüne terk ettiğini belirledi. Ekipler, B.D.'nin babasının evinde yaptıkları aramada, kiralık araca ait anahtar, B.D.'ye ait cep telefonu ve suç aleti tabancayı ele geçirdi. Mert Engin'in nişanlı olduğu, 2 ay sonra evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.