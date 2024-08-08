Antalya'da Şoför Cinayeti: Aküsü Biten Taksici Başına Çekiçle Vurulup Öldürüldü

ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin (26), aküsü biten taksiyi çekeceği esnada tartıştığı kardeşlerden B.D. (21) tarafından başına çekiçle vurulup, tabancayla ateş edilerek öldürüldü. Polis, B.D.'nin kardeşi D.D.'yi (17) gözaltına alırken, kaçan ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı. Mert Engin'in 2 ay sonra evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2531 sokak üzerinde meydana geldi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na ait 07 ASC 757 plakalı çekicide şoför olarak çalışan Mert Engin, aküsü biten taksinin adı açıklanmayan şoförünün odayı arayıp çekici istemesi üzerine adrese gitti. Engin aracı çekeceği esnada, olay yerine, kiraladıkları 06 EHF 135 plakalı otomobilde bulunan D.D. ve B.D. adlı kardeşler geldi. Ses ve gürültü çıkardığı iddiasıyla Engin ve kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yatışmasının ardından Mert Engin, taksiyi çekiciye yüklemeye başladı. Bu sırada çekicinin lastiğinin patinaj yapması üzerine Engin ile kardeşler arasında yeniden tartışma çıktı. Taksisi çekilen şoför tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kardeşlerden B.D., eline geçirdiği çekiçle Engin'in başına vurmaya başladı. Hızını alamayan B.D., yanında taşıdığı tabancayla 2 el havaya, 1 el de Engin'in başına ateş etti. B.D. kiralık otomobille kaçarken, olay yerindeki D.D. ise gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Mert Engin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Mert Engin'in cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri D.D.'yi emniyete götürürken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen B.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.D.'nin kiralık otomobili babasının Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi'nde bulunan evinin önüne terk ettiğini belirledi. Ekipler, B.D.'nin babasının evinde yaptıkları aramada, kiralık araca ait anahtar, B.D.'ye ait cep telefonu ve suç aleti tabancayı ele geçirdi.

Mert Engin'in nişanlı olduğu, 2 ay sonra evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.

CENAZE ALINDI

Antalya'da taksiyi çekiciye almaya çalışırken tartıştığı B.D. tarafından öldürülen Mert Engin'in cansız bedeni, otopsinin ardından anne Aysel, baba Erhan Engin ve yakınları tarafından morgdan alındı. Adli Tıp Kurumu Morgu'nun dış demir parmaklıklarına tutunan anne Aysel Engin'in, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Gözyaşı döken Aysel Engin, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Mert Engin'in cansız bedeni, Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.

HABER-KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,